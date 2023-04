Europese Commissie ziet bezwaren bij overname VMware door Broadcom

Het dagelijks EU-bestuur is bezig met een diepgaand onderzoek naar mogelijke schending van de EU-mededingingsregels en heeft een formele mededeling van bezwaar bij het Amerikaanse Broadcom ingediend.

Broadcom wil met de overname zijn activiteiten diverser maken. De commissie nodigt het bedrijf nu uit te reageren op haar zorgen. Broadcom kan ook een hoorzitting aanvragen. De commissie heeft tot 21 juni om een definitief besluit te nemen, meldt ze.

Verschillende Europese bedrijfsorganisatie hadden eerder hun zorgen al geuit over de overname waarmee 61 miljard dollar is gemoeid. Ze vrezen onder meer dat die voor drastische prijsstijgingen zal zorgen. Ook kost het tijd en geld voor klanten die van VMware naar een concurrent willen overstappen. Daarvoor is zeker drie tot vijf jaar nodig, wat bedrijven van een overstap zou kunnen weerhouden.