Fotoagentschap Getty Images neemt concurrent Shutterstock over

Het Amerikaanse fotoagentschap Getty Images neemt zijn grote concurrent Shutterstock over. Het zijn twee van de grootste aanbieders van beeldmateriaal onder licentie in de Verenigde Staten, die samen inclusief schulden ongeveer 3,7 miljard dollar waard zijn, zo staat in een gemeenschappelijke mededeling.

Getty Images betaalt voor Shutterstock op basis van de huidige koers 331 miljoen dollar in cash (omgerekend zo’n 318 miljoen euro) en 319,4 miljoen aan eigen aandelen. Per aandeel kunnen Shutterstock-aandeelhouders 28,85 dollar krijgen of 13,67 aandelen van Getty Images, of een combinatie van beide opties. Na de overname zullen de aandeelhouders van Getty Images het grootste deel (54,7 procent) van het gemeenschappelijk bedrijf ‘Getty Images Holdings’ in handen hebben. Het bedrijf behoudt ook zijn beursnotering in New York.

Met de overname willen de twee kosten besparen en de winstgevendheid vergroten. De kostenbesparingen lopen op tot 150 à 200 miljoen dollar na drie jaar. Door een betere financiële basis verwacht het fotobedrijf ook meer te kunnen investeren en innoveren. Craig Peters wordt CEO en Mark Getty voorzitter.

Vorige week meldde persbureau Bloomberg al op basis van ingewijden dat Getty Images een samensmelting met Shutterstock onderzocht.