Hewlett Packard Enterprise koopt Juniper Networks voor bijna 13 miljard euro

Hewlett Packard Enterprise (HPE) koopt netwerkspecialist Juniper Networks voor 14 miljard dollar, oftewel 12,79 miljard euro. De drijfveer? AI – hoe kan het ook anders.

Juniper Networks is een fabrikant van netwerkapparatuur voor de zakelijke markt, en zit al even in hevige concurrentie verwikkeld met onder meer Cisco en ook steeds meer met Nvidia. Dat maakt dat het bedrijf het wat moeilijker heeft, en daar komt nog bij dat de vraag naar gespecialiseerde netwerkapparatuur momenteel minder is. Dat komt omdat de mobiele operatoren en aanbieders van kabelnetwerken ook hard getroffen werden door de inflatie en momenteel wat op de rem staan. Dat resulteerde eind vorig jaar nog in fors banenverlies bij Juniper: 440 medewerkers zagen hun job verdwijnen.

Hevige concurrentie en zwakkere vraag

Toch bood HPE 40 dollar per aandeel en dat is een premie van 32,4% ten opzichte van de aandelenkoers op maandag, toen het nieuws over de nakende deal al doorsijpelde. HPE betaalt cash afgerond 12,79 miljard euro. De overname zal naar verwachting HPE’s netwerkactiviteiten verdubbelen. HPE worstelt ook met een zwakke vraag in de traditionele serverbusiness. Via de overname haalt HPE extra kennis en producten in huis rond netwerkbeveiliging en – vooral – AI-gebaseerde ‘enterprise networking operations’. HPE wil met de overname het eigen aanbod rond AI verder versterken.

Goudkoorts

De overname komt op een moment dat zowat alle grote techspelers volop investeren in nieuwe producten waarin AI een centrale rol speelt. Of zoals sommige analisten het omschrijven: AI-goudkoorts. HPE hoopt de deal te kunnen afronden tegen eind van dit jaar of begin 2025: an naargelang de regelgevende instanties al dan niet snel groen licht geven.