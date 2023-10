IBM neemt Manta Software over

IBM heeft data- en AI-platform Manta Software overgenomen. Zo wil het haar andere tools rond Watson verder versterken.

Manta – opgericht in 2016 en met hoofdkantoor in Praag – helpt bedrijven inzicht te krijgen in hun dataomgevingen door een uitgebreid overzicht te bieden van datastromen, bronnen, transformaties en afhankelijkheden. Door een audittrail aan te bieden, kan Manta bedrijven helpen gevoelige gegevens te ontdekken en te anonimiseren om het risico op blootstelling en overtredingen van de regelgeving te verminderen.

De data lineage-mogelijkheden van Manta helpen volgens IBM de transparantie binnen watsonx te vergroten, zodat bedrijven kunnen bepalen of de juiste data zijn gebruikt voor hun AI-modellen en -systemen, waar deze vandaan komen, hoe deze zijn geëvolueerd en of er discrepanties in de datastromen zijn.

IBM denkt onder meer aan mogelijkheden binnen watsonx.ai, watsonx.data en watsonx.governance. Financiële details van de transactie zijn niet bekendgemaakt.

IBM en Manta werken sinds juni 2022 samen op dit gebied en bieden al geïntegreerde mogelijkheden binnen IBM’s AI- en data governance-mogelijkheden. Tot de klanten van Manta behoren merken als T-Mobile, BMO, JB Hunt en SCP Health.

De overname van Manta markeert de achtste overname van IBM in 2023. Sinds Arvind Krishna in april 2020 CEO werd, heeft IBM meer dan 30 bedrijven overgenomen, waardoor zijn hybride cloud- en kunstmatige intelligentie (AI)-mogelijkheden zijn versterkt.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.