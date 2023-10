Inetum Group neemt drie Franse bedrijven over

IT-dienstenbedrijf Inetum kondigt de overname aan van drie Franse bedrijven. Het gaat om 47 QUAI, VISEO Dynamics en Proceed. De uitbreidingen passen volgens Inetum binnen de nieuwe bedrijfsstrategie en -visie voor een nog betere Europese en lokale verankering.

47 QUAI is gespecialiseerd in advies over en integratie van Salesforce-oplossingen. Inetum was reeds Summit-partner en deze overname moet haar Salesforce Global Practice verder versterken. Inetum beschikt nu concreet over een team van ruim 200 Salesforce-experten.

VISEO Dynamics, specialist in Microsoft Dynamics-software, versterkt het Inetum-team dat bedrijven ondersteunt bij de transformatie van hun operationele processen. In totaal telt dat team nu meer dan 330 experten.

Proceed tot slot, een Franse integrator gespecialiseerd in het ServiceNow cloud computing-platform, biedt onder meer ITSM-, ITOM-, CSM- en HR-oplossingen aan. Door deze acquisitie versterkt Inetum zijn dienstenaanbod met ruim 300 gecertificeerde consultants.

Inetum is actief in meer dan 27 landen, telt bijna 28.000 medewerkers en genereerde in 2022 een omzet van 2,4 miljard euro.