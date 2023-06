Infrastructuurbedrijf Circet Benelux neemt Alfatech over

Circet Benelux, onder meer bekend van de glasvezeluitrol in ons land, neemt het Nederlandse telecombedrijf Alfatech over.

Alfatech is gespecialiseerd in telecom, data, veiligheid en elektrotechniek. Circet zet met de overname verder in op de uitrol van 5G en smart energy en hoopt ook expertise bij te krijgen in gespecialiseerde klantgerichte projecten.

U kent Circet Benelux als een van de spelers in de glasvezeluitrol in ons land, maar het bedrijf is een groeiende internationale speler op het vlak van industriële projecten rond telecom en smart energy.

Met de overname hopen beide bedrijven de hele keten in telecom te kunnen bedienen, Circet is namelijk vooral sterk in vaste telecom, terwijl Alfatech meer mobiele diensten aanbiedt.

In samenwerking met Dutch IT Channel.