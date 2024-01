Insight lijft Google Cloud-partner SADA in

‘Solutions integrator’ Insight Enterprises heeft de overname van SADA afgerond, een Amerikaans adviesbureau gespecialiseerd in cloudtechnologie en bedrijfsvoering in de cloud. SADA is ook zesvoudig Google Cloud Partner of the Year.

SADA’s expertise en schaal moeten het cloudaanbod van Insight verder versterken. ‘We zullen voortaan beter in staat zijn om klanten te bedienen die in meerdere clouds werken en kunnen sneller gebruikmaken van veelgevraagde technologieën zoals GenAI’, zegt Dee Burger, algemeen directeur bij Insight North America. Zijn bedrijf blijft daarbij focussen op de belangrijkste groeisegmenten van de markt: cloud, data, AI, cybersecurity en edge.

Multicloudprovider

Sinds 2000 helpt SADA klanten in de gezondheidszorg, media, entertainment, retail, productie en openbare sector. Vanuit kantoren in Noord-Amerika, India en Armenië stelt het bedrijf sales- and customer support-teams ter beschikking. SADA beschikt over tien Google Cloud-specialisaties en werd al vijftien keer opgenomen in de Inc. 5000 lijst van Amerika’s snelst groeiende particuliere bedrijven.

Met de overname krijgt Insight, dat voortaan geregistreerd staat als een multicloudprovider, er ongeveer 850 professionals bij die gespecialiseerd zijn in het Google Cloud-ecosysteem. Insight stelt nu meer dan 14.500 teamleden tewerk in 26 landen.