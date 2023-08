Intel schrapt overname sectorgenoot: geen Chinese toestemming

De Amerikaanse chipgigant Intel zal het Iraëlische Tower Semiconductor dan toch niet overnemen. De overeenkomst wordt stopgezet omdat de goedkeuring van de regulatoren te lang op zich laat wachten.

Het zijn de Chinese mededingingsautoriteiten die de overnameplannen van het Amerikaanse Intel getorpedeerd hebben. Door het uitblijven van de noodzakelijke Chinese goedkeuring kan de deal namelijk niet meer op tijd worden afgerond. De deadline voor de transactie is verstreken.

Intel had in februari vorig jaar aangekondigd dat het Tower voor 5,4 miljard dollar wilde overnemen. Intel wilde op die manier de productiecapaciteit opschroeven. Volgens de toen gemaakte afspraken, moet Intel nu een verbrekingsvergoeding van 353 miljoen dollar betalen aan Tower.

De VS en China zijn momenteel verwikkeld in een geschil over halfgeleiders. Washington wil Peking de toegang ontzeggen tot geavanceerde technologie op het gebied van chips en kunstmatige intelligentie. China verzet zich daartegen met exportverboden voor belangrijke grondstoffen. Bovendien is de goedkeuring van Chinese mededingingsautoriteiten nodig voor grote overnames wereldwijd.