InviteDesk neemt concurrent Halito! over

De twee bedrijven maken software voor de evenementensector en gaan voortaan samen verder. Voorlopig blijven beide producten wel bestaan.

InviteDesk is sinds 2018 het bedrijf van Jan Heiremans, Matthias Goossens en Mark Van der Kinderen en maakt de processen rondom een evenement efficiënter. Het bedrijf haalde in 2020 een half miljoen euro op en in 2021 700.000 euro om internationaal te groeien.

Halito! is al sinds 2010 actief en werd opgericht door Bart van Zele. Ook hij richt zich op ondersteuning van kleine en grote evenementen.

Dat de twee nu samengaan levert volgens InviteDesk een complementaire klantenportfolio op verspreid over 13 landen. ‘Dankzij deze fusie hebben we in de Benelux een duidelijke marktleiderspositie ingenomen. Van hieruit zullen we deze positie in de Benelux verder uitbouwen, en zullen we tegelijkertijd sterk inzetten om ook internationaal sneller en efficiënter te groeien.’ Zegt Mark Van der kinderen.

Op dit moment blijven Halito! en InviteDesk als aparte merknamen en producten bestaan. Wel wordt er gekeken naar elkaars functionaliteiten. ‘ls we naar de platformen kijken zien we een groot deel gelijke functionaliteiten maar heeft elk platform haar eigen insteek,’ zegt Jan Heiremans. ‘In de komende maanden zullen we bekijken wat we van elkaar kunnen leren om onze oplossingen naar de klant te versterken.’ Het fusiebedrijf van de twee telt voortaan 19 mensen.