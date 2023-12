IT-bedrijf Easi neemt Luxemburgse Kozalys over

Na een aantal overnames in België breidt IT-bedrijf Easi zijn aanwezigheid op de Luxemburgse markt uit met de inlijving van Kozalys. Dat bedrijf is gespecialiseerd in consultancy en implementatie van Business Intelligence- en Data Analytics- oplossingen. Expertise die Easi al in huis heeft, maar dan voornamelijk in eigen land.

Easi is een Belgisch bedrijf met meer dan vijfhonderd medewerkers dat IT-diensten en software levert aan middelgrote en grote bedrijven. De onderneming was al aanwezig in Luxemburg en zal door deze overname zijn personeelsbestand in het groothertogdom zien verdubbelen.

Volgens Ludovic Michaux, Managing Partner bij Easi, zijn de twee bedrijven bovenal complementair. ‘We hebben al een gediversifieerd klantenportfolio in Luxemburg. Vandaag is het vooral Adfinity, onze oplossing voor boekhouding en beheer, dat een groeiend succes kent. Met de introductie van Kozalys kunnen we de volledige data-tak ontwikkelen, die een perfecte aanvulling vormt op Adfinity’, stelt hij.

Relatief onontgonnen gebied

Met een eerste overname in 2018 verwierf Easi meer expertise in diepgaande analyse en gegevensbeheer. ‘Het bracht ons een performant team en een veelbelovende SaaS-oplossing, Spoom. Met Kozalys en Spoom hebben we alles wat we nodig hebben om opnieuw een groeifase te starten in een gebied dat op dit moment nog relatief onontgonnen is’, zegt Michaux.

‘Wij hadden Kozalys niet kunnen verkopen aan een bedrijf dat nog niet aanwezig was in Luxemburg’, vult Axel Pierard, Managing Partner en medeoprichter van Kozalys, aan. ‘Voor ons zijn lokale wortels essentieel, dat is wat ons onderscheidt en waarmee we een vertrouwensrelatie met onze klanten hebben opgebouwd.’