IT-bedrijf S3S neemt telecombedrijf Mercuron over

Server Storage Solutions BV (S3S), aanbieder van opslag- en serveroplossingen, neemt Mercuron over. Dat in het Oost-Vlaamse Eke gevestigde telecombedrijf is gespecialiseerd in het versterken van indoor 4G- en 5G-netwerken, ASTRID en straalverbindingen over lange afstanden.

S3S richt zich als IT-bedrijf op geavanceerde opslag- en serveroplossingen. Naast de Belgische vestiging in Nazareth heeft de onderneming kantoren in de VS, Bulgarije en Tsjechie. ‘Door onze krachten te bundelen met die van Mercuron kunnen we voortaan een nog betere en uitgebreidere service aanbieden’, stellen S3S-zaakvoerders Christophe Dekeukeleire en Roel De Frene. ‘Des te meer omdat veel klanten van S3S al gebruikmaken van edge computing voor hun dataverwerking.’

Gecertificeerd partnernetwerk

Met deze overname streven Dekeukeleire en De Frene ernaar om Mercuron gereed te maken voor de internationale markt en tegelijkertijd een lokaal gecertificeerd partnernetwerk op te bouwen. Investeringsgroep Gumption zal de activiteiten van Mercuron verlaten, terwijl medeaandeelhouder Bracke Xavier aan boord blijft. Financiële details rond de overname zijn niet bekendgemaakt.