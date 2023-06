IT-dienstverlener Savaco neemt cloud provider Techne over

Techne uit Roosdaal maakt voortaan deel uit van de Savaco-groep. Voor de Kortrijkse IT-dienstverlener is het al de zesde uitbreiding in drie jaar. Ondertussen bedraagt de omzet van Savaco meer dan 60 miljoen euro en nadert het bedrijf de kaap van 300 medewerkers.

Met de jongste overname wil Savaco zijn portfolio verder uitbouwen en tegelijk de regionale footprint in Vlaanderen verder vergroten. ‘We zijn ervan overtuigd dat we zowel de klanten van Techne als die van Savaco nog beter kunnen ondersteunen bij hun digitale uitdagingen’, zegt medeoprichter en CEO van Savaco Rik Vandemoortele.

Savaco, opgericht in 1991 door Carl Sabbe en Rik Vandemoortele, begeleidt bedrijven en organisaties in hun traject naar digitale transformatie. Na het instappen van AAC Capital begin 2018 volgden fusies met cloud integrator IT-Care, het Gentse Atri Services, CRM-specialist Thrives, cybersecurity-specialist TrueGEN en heel recent, in mei, ook nog het samengaan met software-integrator Asci.

Complementariteit

Walter Van Hecke, oprichter van Techne, beklemtoont de complementariteit van de twee ondernemingen: ‘Wij focussen al bijna twintig jaar op het aanbieden van software- en hardware-oplossingen op maat van de klant. Na een intensief traject van informatiewisseling, besprekingen en onderzoek hebben we in Savaco de juiste partner gevonden om onze verdere groei te realiseren’.

Techne-klanten krijgen door de overname toegang tot het uitgebreidere Savaco-portfolio, op het vlak van cybersecurity en rond applicaties zoals Microsoft 365, Dynamics 365 Customer Engagement, Enterprise Service Management en Data Analytics. Omgekeerd kunnen Savaco-klanten voortaan een beroep doen op de expertise van de nieuwe collega’s op het vlak van IT-ondersteuning en specifieke sectorkennis.

De bestaande uitvalsbasis van Techne in Roosdaal wordt behouden. Walter Van Hecke van Techne blijft aan boord als bestuurder en behoudt de dagelijkse leiding.