IT-leverancier PC Yellow neemt Unicom over

PC Yellow – een IT-dienstverlener in Brecht – neemt sectorgenoot Unicom uit Essen over. Een overnamebedrag wordt niet meegedeeld.

Kees Jager, bestuurder van Unicom uit Essen, gaat na een carrière van ruim 40 jaar in IT per 1 januari 2025 met pensioen. Dat is meteen ook de directe aanleiding voor de verkoop van het bedrijf. Unicom wordt overgedragen aan PC Yellow: een familiebedrijf uit Brecht (Sint-Job-in-‘t-Goor) dat in de ruime regio in Noord-Antwerpen een gevestigde waarde is – al sinds 1998 trouwens.

‘PC Yellow is, net als Unicom, gegroeid van een pc-winkel naar een allround IT-dienstverlener. Ze werken met dezelfde technologieën en partners als wij, zoals Office 365 en Acronis. Dat geeft me het vertrouwen dat mijn klanten in goede handen zijn’, zegt Kees Jager. Luc Antonissen, bestuurder van PC Yellow, benadrukt dat er voor de overgenomen klanten weinig verandert.

Een overnamebedrag delen beide bedrijven niet mee. Officiële omzetcijfers zijn er ook niet. Volgens Trends Business Information sloot PC Yellow boekjaar 2023 af met een brutomarge van 583.542 euro. Unicom IT Services noteerde in diezelfde periode een brutomarge van 134.446 euro.