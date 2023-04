IT-leverancier Trustteam neemt System Solutions over

De Kortrijkse IT-leverancier Trustteam lijft System Solutions in, een allround aanbieder van ICT-diensten met kantoren in Luxemburg, Frankrijk en België. De transactie moet wel nog worden goedgekeurd door de Luxemburgse financiële toezichthouder (CSSF).

Sinds de investering van Rivean Capital (juli 2022) is System Solutions de derde acquisitie van Trustteam. De overname past in de strategie van de groep om zijn positie in Wallonië en het noordoosten van Frankrijk te verstevigen. Bij onze zuiderburen heeft het bedrijf intussen kantoren in Colmar, Nancy, Chaumant en Epinal. In eigen land zijn er vestigingen in Kortrijk, Nazareth, Heusden-Zolder, Doornik en Waver.

System Solutions werd in 1996 opgericht door Robert Roux en kan rekenen op een omzet van meer dan 35 miljoen euro en zo’n honderd medewerkers. System Solutions levert IT-diensten aan uiteenlopende sectoren en bedrijven, waaronder ook de financiële sector. Het bedrijf ontving van de Luxemburgse toezichthouder CSSF daarvoor een PSF Niveau 1-certificaat.

Evoluerende noden

‘De combinatie met System Solutions is een belangrijke stap voor ons’, zegt Pieter Spiesschaert, CEO van Trustteam Group. ‘Samen zullen we onze klanten een nog ruimer aanbod aan diensten kunnen aanbieden, met oplossingen die voldoen aan de steeds evoluerende noden van de markt.’ De ondernemingen zullen gezamenlijk goed zijn voor een omzet van ruim 100 miljoen euro en bijna 400 medewerkers.

Trustteam-oprichter Stijn Vandeputte zal als lid van de raad van bestuur de verdere groei van de groep actief blijven ondersteunen.