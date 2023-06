‘Nieuwe’ eigenaar voor spywarebedrijf NSO

Het controversiële spywarebedrijf NSO heeft een van haar medeoprichters als nieuwe eigenaar. Dat moet er voor zorgen dat het bedrijf terug acceptabel wordt bij overheden, als het munt wil slaan uit haar spionageactiviteiten.

NSO is het bedrijf dat technologie heeft om vrijwel eender welke smartphone af te luisteren. Zonder dat je er als gebruiker veel aan kan doen, slaagde het bedrijf er in om gesprekken, berichten en je camera af te luisteren, net zoals andere activiteiten op je toestel.

Formeel kan dat gebruikt worden voor onder meer terreurbestrijding of om ernstige misdrijven aan te pakken. In praktijk bleek dat NSO haar diensten meermaals aanbood aan dubieuze regimes, die er onder meer mensenrechtenactivisten, beleidsmedewerkers en journalisten mee afluisterden. Dat maakte dat een aantal landen publiek afstand namen van NSO.

Zo staat het bedrijf sinds november op een zwarte lijst in de VS. Tegelijk kampt het met heel wat tegenwerking uit de sector. Zo heeft Meta momenteel een rechtszaak lopen tegen NSO omdat het bedrijf een zwakke plek in WhatsApp misbruikte om slachtoffers af te luisteren.

Volgens de Wall Street Journal zorgden die evoluties er voor dat schuldeisers Credit Suisse en Senate Investment Group het bedrijf hebben gedwongen tot een herstructurering en een verkoop aan nieuwe eigenaars.

Medeoprichter

‘Nieuw’ is hier wel een relatief woord. De nieuwe eigenaar is het Luxemburgse Dufresne Holdings, een bedrijf van NSO’s medeoprichter Omri Lavie. Zij bezitten nu NorthPole, het moederbedrijf van NSO. Volgens bronnen van de Wall Street Journal was het bedrijf sinds 2019 in handen van onder meer investeringsfonds Novalpina Capital, maar nu niet meer.

Sinds vorige zomer wordt het bedrijf geleid door (toenmalige COO) Yaron Shohat, en is toenmalig CEO Shalev Hulio opgestapt. Dat ging gepaard met een stevige herstructurering waarbij honderd van de zevenhonderd medewerkers werden ontslagen.