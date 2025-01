Jongste overname door team.blue moet apps en sites privacy-compliant maken

Team.blue neemt via haar Italiaanse dochter iubenda het Nederlandse CookieFirst in huis. Dat wil bedrijven helpen met de internationale privacywetgeving.

CookieFirst bestaat sinds 2019 en werd opgericht door de Nederlandse broers Kees en Tom van den Bos. Het bedrijf levert in Europa en Noord-Amerika consent management tools voor apps en websites. Het gaat onder meer om banners doe toestemming vragen, cookie policy generators of cookie scanning. Het bedrijf levert vooral diensten aan digitale agencies en resellers.

De overname gebeurt niet door team.blue rechtstreeks, maar via iubenda. Het italiaanse bedrijf werd in 2022 overgenomen door de Belgisch-Nederlandse hostinggroep en legt zich toe op privacy- en compliance-tools. In dat opzicht neemt het met CookieFirst dus een sectorgenoot over.