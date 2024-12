Nvidia klaar met overname Run:ai

Nvidia heeft de overname van het Israëlische Run.ai afgerond. Eerder deze maand gaf Europa groen licht voor die overname, nu volgt ook de VS.

Run.ai werd in april dit jaar overgenomen door Nvidia voor 700 miljoen dollar. Het bedrijf focust op GPU orchestration software op basis van Kubernetes en moet zo clusters van grafische chips efficiënt gebruiken. Dat moet helpen bij het trainen van grote AI-taken via gedeelde infrastructuur. Het bedrijf werkte al sinds 2020 samen met Nvidia en wordt geleid door medeoprichter Omri Geller.

Nvidia nam eerder, in 2019, ook Mellanox over voor 6,9 miljard dollar. De lokale onderzoeksafdeling van het bedrijf in Israël telt intussen meer dan vierduizend mensen.

De huidige overname was onderhevig aan goedkeuring door de Europese en Amerikaanse mededingingsautoriteit. De vrees bestond dat Nvidia door de overname meer controle zou krijgen op de markt van AI-ontwikkeling met grafische chips, waar het vandaag al absolute marktleider is.

De EU gaf midden december al groen licht voor de deal en is van mening dat er geen risico is voor de concurrentie. Sinds 30 december is er ook goedkeuring van de Amerikaanse Justitie, waardoor alle regulatorische obstakels van de baan zijn.

Run:ai is werkt momenteel enkel met chips van Nvidia, maar het bedrijf liet eerder al weten dat het haar software open source zou maken. Daarbij kan het ook op andere manieren, mogelijk met chips van andere spelers, worden ingezet.