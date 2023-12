Odoo-partner Dynapps neemt Waalse LogicaSoft over

Dynapps, een grote Odoo ERP-implementatiepartner in Europa, heeft LogicaSoft ingelijfd, een Waalse speler op het gebied van Odoo LIMS-software. Het is de tweede strategische acquisitie voor de Antwerpenaren, die in oktober nog het Nederlandse Alpiek overnamen.

Met de overname versterkt Dynapps zijn positie als toonaangevende Odoo- implementatiepartner. Het bedrijf kan intussen bogen op zo’n 350 referenties, 7.750 actieve gebruikers en 135 medewerkers verdeeld over zes Benelux-kantoren. Dynapps realiseert een geconsolideerde omzet van 10 miljoen in 2023, en verwacht een omzet van 14,5 miljoen euro te behalen tegen het einde van het boekjaar.

Dynapps werd in 2010 opgericht door CEO Karel Hendrickx en COO Janik Thorez, en groeide mee met de expansie van het Odoo, het Waalse ERP-bedrijf opgericht door Fabien Pinckaers (die in 2021 door Data News werd uitgeroepen tot ICT Personality of the Year 2021).

Derde overname in zicht

Het in Namen gevestigde LogicaSoft werd in 2008 opgericht door Vincent Laurent en Jean-Christophe Perrot. Met de overname voegt Dynapps vijftien experts en 85 referenties (waaronder bijvoorbeeld Suez en Eurofins) toe aan het portfolio en maakt het bedrijf tegelijk zijn debuut op de Franstalige markt. Het betekent voor Dynapps ook de intrede in het veld van Laboratory Information Management Systems (LIMS), met aandacht voor de specifieke behoeften van laboratoria.

De verdere groei van Dynapps vordert ‘met lopende gesprekken in België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk’, zo klinkt het. Een derde overname zou daardoor niet veraf meer zijn.