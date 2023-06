Overname van IT-bedrijf Win door NRB afgerond

Het IT-bedrijf Win heeft definitief onderdak gevonden bij de groep NRB, die Ethias als meerderheidsaandeelhouder heeft. Dat hebben Nethys, de voormalige eigenaar van Win, en NRB woensdag aangekondigd.

De afronding kon plaatsvinden nadat de Belgische concurrentieautoriteit vorige week het licht op groen had gezet. Eerder was er sprake van een overnamebedrag van zowat 50 miljoen euro. Win was sinds vorig jaar op zoek naar een meederheidsaandeelhouder. In januari 2023 was er een overeenkomst met NRB voor de overname.

‘Aan de hand van de troeven van Win (netwerkoperator, datacenter en integrator van IT-oplossingen) en NRB (professionele competenties, het groenste datacenter van België en 5G-licentie) kunnen we een compleet dienstenaanbod voor de professionele markt aanbieden, van connectiviteit tot zakelijke toepassingen’, zo staat in een persbericht van NRB.

NRB telt naar eigen zeggen bijna 3.500 werknemers en realiseerde in 2022 een omzet van 505 miljoen euro. Win telt dan weer 150 werknemers en draait een omzet van meer dan 56 miljoen euro.