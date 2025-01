Philips verkoopt chiponderdeel aan Nederlands consortium

Philips heeft een onderdeel dat specifieke chips ontwikkelt voor toepassingen in de halfgeleider- en medische industrie verkocht aan een Nederlands consortium van particuliere investeerders.

Onder de investeerders zijn onder anderen voormalig VDL Nedcar-topman John van Soerland en zakenman Cees Meeuwis. Het onderdeel gaat als zelfstandig bedrijf verder onder de naam Xiver. Er is niet bekendgemaakt hoeveel geld met de deal gemoeid is.

Alle 110 medewerkers behouden hun baan in het nieuwe bedrijf. De zogeheten micro-elektromechanische systemen (MEMS) die Xiver ontwikkelt, worden gebruikt voor sensoren in airbags, infrarooddetectoren, katheters en andere medische diagnostische apparatuur. Xiver levert onder meer aan chipmachinefabrikant ASML.

Grote kansen

Van Soerland komt aan het roer te staan van het bedrijf. De nieuwe directie ziet grote kansen voor wat naar hun zeggen de enige onafhankelijke fabrikant van MEMS-chips in Europa is die niet in Chinese handen is. Volgens Van Soerland is het aannemelijk dat er partijen zijn in de nichemarkt waarin Xiver opereert die het liefst zakendoen met ‘onafhankelijke spelers aan deze kant van de wereld’.

Ook denkt hij dat het bedrijf er baat bij heeft niet langer onder het grote zorgtechnologieconcern Philips te vallen. De processen die Philips in het onderdeel heeft ontwikkeld zijn ‘lastig om extern aan de man te brengen’, omdat concurrenten ‘minder geneigd zijn bij Philips te gaan shoppen’.

Arbeidsvoorwaarden

Xiver heeft met de vakbonden afspraken gemaakt over de arbeidsvoorwaarden voor het personeel. Vakbond FNV is positief over het bereikte akkoord. ‘De nieuwe directie heeft met positief elan de werknemers toegesproken. Dit heeft het vertrouwen in de directie bij de mensen zichtbaar versterkt’, aldus vakbondsbestuurder Patrick Meerts.