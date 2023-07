Populaire Kahoot!-app komt in hoofdzakelijk Amerikaanse handen

Het in Oslo gevestigde Kahoot! verandert van eigenaar. Investeerders met onder meer General Atlantic FT en Goldman Sachs leggen samen 1,72 miljard dollar – oftewel zo’n 1,5 miljard euro – op tafel.

Het gaat om een vrijwillig overnamebod in cash dat aanvaard werd door de raad van bestuur van Kahoot!. Het bod is opgezet door gekende private equityspelers als onder meer Goldman Sachs Asset Management, General Atlantic FT – dat zich vorig jaar al deels inkocht bij Kahoot! –, KIRKBI Invest – dat is een onderdeel van LEGO Group – en Glitrafjord AS. Het bod waardeert Kahoot! op omgerekend 1,5 miljard euro. In de tweede helft van dit jaar zou de transactie afgerond moeten zijn. Na die transactie zal Kahoot! ook de komende jaren als een apart privébedrijf blijven opereren.

Leren met gamification

Kahoot! is een in 2013 opgericht leerplatform dat draait rond gamification: spelenderwijs leren met onder meer interactieve, uitdagende quizjes – zoals ook in ons land heel wat scholen dat doen. De afgelopen jaren was Kahoot! zelf op overnamepad en zocht het ook meer en meer ingang in de bedrijfsmarkt. Ondertussen zou 97% van de Fortune 500 bedrijven volgens Kahoot! gebruik maken van hun software: om bijvoorbeeld werknemers bij te scholen of om hun betrokkenheid bij het bedrijf op te schroeven.

‘De missie van Kahoot! is to make learning awesome. Ons portfolio van oplossingen zorgt jaarlijks voor miljarden leerinteracties, die samenkomen door voortdurende productinnovatie en een team met de ambitie om magische leermomenten binnen handbereik van iedereen te brengen’, aldus Eilert Hanoa, CEO bij Kahoot! in een korte persmededeling.