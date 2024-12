Printerfabrikant Xerox neemt sectorgenoot Lexmark over

De Amerikaanse kopieermachine- en printerfabrikant Xerox heeft een akkoord bereikt over de overname van zijn sectorgenoot Lexmark. Met de deal is een bedrag van 1,5 miljard dollar (1,44 miljard euro) gemoeid.

Lexmark wordt overgekocht van een consortium van Aziatische investeerders, dat bestaat uit Ninestar, PAG Asia Capital en Shanghai Shouda Investment Centre. Xerox neemt ook de schulden van Lexmark over, maar er is niet bekendgemaakt hoe diep die put is.

Om de aankoop te financieren, verlaagt Xerox zijn jaarlijkse dividend van 1 dollar naar 50 dollarcent per aandeel, zo blijkt ook uit de mededeling van het bedrijf. Lexmark, dat in 1991 was afgesplitst van de Amerikaanse technologiereus IBM, is momenteel al een partner en leverancier van Xerox.

De overname moet nog de goedkeuring krijgen van de Amerikaanse en Chinese regulatoren. De verwachting is dat de deal in de tweede helft van 2025 wordt afgerond. Het aandeel van Xerox is na de bekendmaking van het akkoord wel al met meer dan 6 procent omhooggeschoten op de New Yorkse technologiebeurs Nasdaq.