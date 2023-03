Prodware neemt Westpole Benelux over

Het Franse Prodware is eigenaar geworden van Westpole Benelux, een leverancier van IT-diensten en hybride oplossingen voor digitale transformatie. Bij de overname zijn ruim 300 Westpole Benelux-medewerkers betrokken, voornamelijk in Vilvoorde, Mont-Saint-Guibert en Windhof (Luxemburg), die samen zo’n 40 miljoen euro omzet realiseren.

Westpole Benelux heeft drie afdelingen waarmee het zijn klanten bijstaat op het vlak van digitale transformatie, namelijk Digital Infrastructure, Managed Operations en Staffing & Sourcing. Overnemer Prodware is een Franse groep met zo’n 1.400 medewerkers in dertien landen. In België werken ongeveer dertig mensen in de kantoren in Kontich en Waterloo. Prodware is gericht op digitale transformatiediensten, met name de implementatie van ERP- en CRM-oplossingen.

Westpole en Prodware werken verder als zelfstandige entiteiten. De organisaties behouden elk hun management en medewerkers, specifieke technologische keuzes en partners. De verkoopteams gaan samenwerken om klanten de oplossingen van beide bedrijven aan te bieden.

Het overnamebedrag werd niet bekendgemaakt.