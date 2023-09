Salesforce neemt e-commerce-specialist Airkit.ai over

Salesforce heeft een overeenkomst getekend voor de overname van Airkit.ai. Dat bedrijf ontwikkelt AI-aangedreven chatbots (agents) en andere tools die ondernemingen onder meer kunnen integreren in hun klantenservice-applicaties.

Het in Californië gevestigde Airkit.ai was al een Salesforce AppExchange-partner en Salesforce Ventures-portfoliobedrijf. De overname kan naar verwachting in de tweede helft van het fiscale jaar 2024 worden afgerond, financiële details werden niet bekendgemaakt.

Klantbetrokkenheid

Na de acquisitie zal Airkit.ai onderdeel worden van Salesforce Service Cloud. De leiding blijft in handen van Adam Evans, medeoprichter en Chief Technology Officer van Airkit.ai. In een verder verleden was Evans co-founder en CTO van RelateIQ, dat in 2014 al werd overgenomen door Salesforce.

‘Klantbetrokkenheid zal in de toekomst worden aangedreven door een nieuwe reeks AI-gestuurde ervaringen’, zegt Bill Patterson, EVP & General Manager van CRM Applications bij Salesforce. ‘We zijn verheugd om het Airkit.ai-team te integreren in Salesforce, waar ze een sterke staat van dienst hebben op het gebied van innovatie en klantgerichtheid.’

In samenwerking met Dutch IT Channel.