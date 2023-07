Schneider Electric neemt Franse EcoAct over

Energie-multinational Schneider Electric gaat EcoAct overnemen. Dat Franse bedrijf ondersteunt klanten bij hun transitie naar een CO2-neutrale bedrijfsvoering met behulp van consultancy en CO2-compensatie.

EcoAct werd in 2006 opgericht en was tot nu toe in handen met Atos Group. Als onderdeel van de overname treedt het team van EcoAct toe tot de Sustainability Business-divisie van Schneider Electric. De oplossingen van EcoAct vormen een aanvulling op het portfolio van Schneider Electric, dat vooral gespecialiseert is in digitale automatisering en energiebeheer.

‘Het aanpakken van klimaatverandering is een van de meest urgente problemen van onze tijd, maar we weten ook dat de oplossingen voor bedrijven complex kunnen zijn om te navigeren”, zegt Steve Wilhite, die aan het hoofd staat van Sustainability Business bij Schneider in een persbericht. ‘Door onze krachten te bundelen met EcoAct, hebben we de mogelijkheid om ons vermogen te verdiepen om tegemoet te komen aan de groeiende vraag van onze klanten naar advies dat actie en impact stimuleert, in nieuwe servicegebieden en uitgebreide geografische gebieden.’

In samenwerking met Dutch IT Channel