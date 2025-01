Smartphoto doet Britse overname

Smartphoto group, de beursgenoteerde groep uit het Oost-Vlaamse Wetteren die actief is in de sector van de digitale fotoverwerking, neemt het Britse bedrijf System Insight Holdings over.

Het Britse bedrijf, met als commerciële naam Image Insight, is gespecialiseerd in fotografie voor evenementen en attracties. Denk aan foto’s van bezoekers tijdens hun ritje op een wildwaterbaan, foto’s tijdens stadion- en museumbezoeken of allerlei foto’s tijdens evenementen voor een ‘green screen’, waarbij er een bepaalde achtergrond wordt toegevoegd.

‘Met deze overname voegt Smartphoto een waardevol nieuw onderdeel toe aan haar groeiende B2B-divisie (business-to-business, de zakelijke markt), wat onze toewijding aan het vastleggen en bewaren van de meest memorabele momenten in het leven verder versterkt’, zegt de beursgenoteerde groep in een persbericht.