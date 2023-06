Sweepatic overgenomen door Outpost24

Het Leuvense securitybedrijf Sweepatic komt in Zweedse handen.

Sweepatic legt zich toe op external attack surface management, of kortweg EASM. Dat geeft klanten een overzicht van het interne en externe aanvalsoppervlak van hun bedrijf. Het bedrijf wordt geleid door Chris De Hous, die in 2019 aan boord kwam als COO.

Outpost 24 is een specialist rond cyberrisicobeheer met onder meer kwetsbaarheidsbeheer, applicatiebeveiligingstests, bedrigingsinformatie en toegangsbeheer. Het is actief in meer dan 65 landen en telt meer dan 2.500 klanten.

‘Aangezien EASM meer en meer wordt opgenomen in het threat exposure management, verbeteren we zo ons platform om te voldoen aan de eisen van onze klanten die 360 graden zichtbaarheid nodig hebben,’ zegt Karl Thedéen, CEO van Outpost in een mededeling. De kennis en kunde van Sweepatic moet dus het aanbod van de overnemer verder versterken en uitbreiden.

Sweepatic haalde in 2021 nog 2,8 miljoen euro op bij het Nederlandse TIIN Capital, het Duitse eCapital Entrepreneurial Partners, en de Belgische investeringsmaatschappij PMC. Vorig jaar was het bedrijf een van de genomineerden voor de Data News Awards als Belgian Tech Startup of the Year.