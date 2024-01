Synopsys neemt Ansys over voor 35 miljard dollar

Chipsoftwarebedrijf Synopsys neemt sectorgenoot Ansys over. De twee werkten al even samen.

De miljardendeal wordt in cash en aandelen betaald en komt neer op 35 miljard dollar. Beide bedrijven zijn buiten hun sector weinig bekend, maar dat maakt de deal een van de grotere techovernames van de recente jaren.

Synopsys maakt software voor chipdesign in verschillende sectoren. Ansys legt zich toe op simulatiesoftware eveneens in brede toepassingen, van ruimtevaart tot defensie, energie of automotive. Het is een concurrent van onder meer AutoCAD en Solidworks.

Reuters meldde enkele weken geleden al dat de twee gesprekken voerden en schrijft nu dat Ansys werd benaderd door een ander bedrijf voor een overname, waarna het met verschillende partijen ging praten en uiteindelijk uitkwam bij Synopsys. De twee zijn ook partners sinds 2017 voor onder meer de analyse van chips voor kwaliteitsonderzoek.

Synopsys zegt dat de overname tegen de eerste helft van 2025 rond moet zijn. Wel zijn er in de overname clausules opgenomen voor als een van de twee bedrijven zich bedenkt, met een ander in zee gaat of als regulatoren de overname zouden tegenhouden.