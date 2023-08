Unifiedpost verkoopt twee productlijnen voor 7,2 miljoen euro

Unifiedpost Group stoot FitekIN en ONEA af. Baltcap koopt de twee softwareplatformen voor 7,2 miljoen euro.

Unifiedpost Group kondigt een desinvestering aan in de standalone softwareproducten FitekIN en ONEA. Unifiedpost wil zich zo beter focussen op het kernaanbod rond e-facturatie en betalingen. ‘De beslissing om FitekIN en ONEA af te stoten werd genomen na een uitgebreide evaluatie van het portfolio en de strategische prioriteiten van het bedrijf’, zegt Hans Leybaert, CEO en oprichter van Unifiedpost in een mededeling. FitekIN is een product is dat ontwikkeld werd door het vroegere Fitek Group, dat in 2019 werd overgenomen door Unifiedpost Group. Enkel FitekIN wordt trouwens afgestoten: Fitek Group blijft wel eigendom van Unifiedpost.

65 werknemers gaan mee over

De producten FitekIN en ONEA genereerden vorig jaar samen een brutomarge van 52 procent, met een omzet van 3,7 miljoen euro. Baltcap – dat is een private equity fonds in de Baltische Staten én een voormalig aandeelhouder van Fitek – koopt de twee productlijnen en telt daar in totaal 7,2 miljoen euro voor neer. De transactie omvat het intellectuele eigendom, de lopende klantcontracten voor de standalone producten en een deel van de contracten en licenties rond FitekIN en ONEA. Als onderdeel van de transactie neemt Baltcap ook de 65 werknemers van de productteams over. Unifiedpost Group en Baltcap hopen de transactie te finaliseren tegen het vierde kwartaal.