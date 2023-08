Veritas Capital doet overnamebod op BlackBerry

Het Amerikaanse investeringsbedrijf Veritas Capital heeft een overnamebod gedaan op BlackBerry, het Canadese bedrijf dat al voor de smartphonerevolutie internetgebruik op zak bracht.

In de vroege jaren 2000 waren BlackBerry’s nog een statussymbool voor bedrijfsleiders, politici en lui die zichzelf tot de zonet genoemde categorieën rekenen. Maar sinds de komst van de smartphone, die internetgebruik op straat naar een bredere consumentenmarkt bracht, viel de Canadese fabrikant in ongenade. Eigen smartphones werden geen succes, en in 2016 stopte het bedrijf helemaal met het verkopen van eigen hardware.

Sindsdien houdt het zich bezig met software voor automobielen en cybersecurity. En onderzoekt het, klaarblijkelijk, pistes om zichzelf en zijn brede portfolio van gepatenteerde technologie te koop te stellen.

Volgens Reuters is dat nu gelukt. Veritas Capital, een New Yorkse investeringsmaatschappij, zou een overnamebod hebben uitgebracht voor het hele bedrijf. Dat was een van de richtingen waarin BlackBerry aan het kijken was: in mei kondigde het nog aan dat ook een uitverkoop van verschillende afdelingen tot de mogelijkheden behoorde.