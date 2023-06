Visma lijft clevergig in en maakt er een Beeple-onderdeel van

Het Noorse cloudsoftwarebedrijf Visma blijft de overnames aan elkaar rijgen. Ditmaal wordt het Nederlandse clevergig ingelijfd, een bedrijf dat uitzend- en bemiddelingsbureaus helpt om hun planning, urenregistratie en facturatie te organiseren.

Clevergig is onder meer actief in de zorgsector en het onderwijs. Het bedrijf gaat verder onder de vlag en het management van het Belgische Visma-bedrijf Beeple, bekend van de gelijknamige plannings- en communicatietool voor bedrijven die werken met shiftplanningen. Beeple werd in oktober 2022 ingelijfd door Visma met als doel te blijven groeien in de Benelux en nieuwe buitenlandse markten te verkennen. Met de overname van clevergig wil Visma die groeiambitie kracht bijzetten, klinkt het in een persbericht.

‘Organische groei accelereren’

Waar Beeple zich richt op grotere uitzendbureaus met complexe processen, helpt clevergig juist de wat kleinere uitzend- en bemiddelingsbureaus met het matchen van uitzendkrachten en freelancers aan ad-hoc diensten. Beeple heeft inmiddels een sterke marktpositie bereikt in België. Datzelfde geldt voor clevergig, maar dan in Nederland.

‘Met de overname van clevergig kunnen we een nieuw marktsegment gaan bedienen en onze organische groei in de hele Benelux accelereren’, zegt Karel Rabaut, Managing Director en co-founder van Beeple. ‘Zo zullen de sales- en customer success-teams van beide bedrijven worden samengevoegd en know-how gaan uitwisselen om klanten optimaal van dienst te zijn.’