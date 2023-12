Visma neemt Gents leerplatform over

Softwarebedrijf Visma is nog steeds op overnamepad. Accountants Academy vervoegt nu ook de groep.

De Scandinavische IT-groep Visma neemt het jonge Gentse bedrijf Accountants Academy over voor een niet nader genoemd bedrag. Accountants Academy is nog een jong bedrijf – pas opgericht in maart 2020 – dat zichzelf graag omschrijft als ‘de Netflix voor accountants’. Het biedt een online leeromgeving aan waarin professionals plaats- en tijdsonafhankelijk opleidingen kunnen volgen zonder zich te hoeven verplaatsen. Net zoals bij de gekende streamingdienst mogen ze voor een vaste prijs onbeperkt gebruik maken van alles wat het Learning Management System (LMS) platform te bieden heeft.

Onder de vleugels van Visma verandert er vooralsnog niets aan het bedrijf: alle werknemers – 3 extern en 3 intern – blijven aan boord inclusief CEO en oprichter Cédric Vercamer. Accountants Academy telt naar eigen zeggen meer dan 500 klanten – dat zijn dan accountantskantoren. In totaal goed voor ruim 5.000 gebruikers op het platform.

De jongste jaarrekening (boekjaar 2022) van Accountants Academy vermeldt geen omzetcijfer maar wel een brutomarge van afgerond een half miljoen euro. De Visma-groep heeft overigens al enkele andere LMS-systemen in huis, zoals Raet en Plusport in Nederland. In België zijn Yuki, AdminPulse, Teamleader en Silverfin enkele bekende producten binnen de Visma-groep.