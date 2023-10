Worklib neemt Belgische tegenhanger Deskalot over

Worklib, een Franse specialist in hybride werkorganisatie, neemt het Belgische Deskalot over. Dat online verhuurplatform voor werkplekken in de Benelux werd ontwikkeld door HR-dienstverlener Partena Professional en ontving in 2021 nog de ICT/Digital Project of the Year-award van Data News.

In april 2023 nam worklib al Neo-nomade over, een reserveringsdienst voor co-workingruimtes in Frankrijk. Daarnaast werd tien miljoen euro aan financiering opgehaald, waarmee de start-up uiteindelijk het toonaangevende platform voor flexibele werkplekken wil worden. De integratie van Deskalot in de worklib-omgeving betekent dat het nu meer dan achtduizend werkplekken kan aanbieden aan haar klanten.

Hybride werken, de combinatie van werken op afstand met aanwezigheid op kantoor, is de laatste jaren fors toegenomen. In Frankrijk is het een realiteit voor meer dan 30 procent van de werkende bevolking. Hetzelfde geldt volgens marktvorser Eurofound voor België en Nederland, die in Europa op kop lopen met respectievelijk 37 en 51 procent van de werknemers die telewerken.

‘En deze trend stopt niet bij de landsgrenzen’, weet Baptiste Broughton, co-CEO van worklib. ‘Dit jaar heeft bijna 65 procent van onze zakelijke klanten internationale behoeften.’ Door de fusie met Deskalot zullen de klanten van worklib vanaf deze maand toegang hebben tot meer dan 1.800 flexibele werkruimten, of 400 extra adressen in de Benelux.

‘De deal omvat ook een strategisch partnerschap tussen worklib en de Partena Professional groep om de Belgische markt te ontwikkelen en nieuwe diensten aan te bieden aan de klanten van Partena Professional’, klinkt het voorts.

Personeelsbestand verdubbelen

In de komende maanden wil worklib zijn expansie in Europa en de rest van de wereld voortzetten. Het bedrijf, ook al aanwezig in Spanje en Zwitserland, zegt voor het einde van 2023 meer dan duizend extra werkplekken te willen creëren in zes Europese landen. Begin volgend jaar zou het netwerk dan meer dan negenduizend flexibele werkplekken moeten omvatten.

Worklib telt zelf intussen 48 werknemers, maar wil zijn personeelsbestand tegen eind 2024 verdubbelen.