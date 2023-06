WSJ: ‘IBM wil 5 miljard dollar betalen voor Apptio’

IBM zou op het punt staan om softwarebedrijf Apptio over te nemen. Mogelijk komt er begin deze week al bevestiging.

Volgens bronnen van de Wall Street Journal is de deal zo goed als rond en zou IBM daarvoor 5 miljard dollar betalen, al is het onduidelijk of dat met of zonder schulden is. Formeel geven beide bedrijven geen reactie.

Apptio legt zich onder meer toe op hybrid business management software in de cloud en is momenteel in handen van Vista Equity Partners dat het bedrijf in 2018 overnam voor net geen 2 miljard dollar.