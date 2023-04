Zoom neemt Iers communicatieplatform Workvivo over

Zoom Video Communications kondigt de overname aan van Workvivo. Deze Ierse specialist in interne communicatie en collaboratie zal worden toegevoegd aan het samenwerkingsplatform van Zoom.

Workvivo zag het licht in 2017 in Cork, Ierland. De startup bouwde een tool waarmee medewerkers makkelijk kunnen samenwerken en ervaringen uitdelen. Het bedrijf ontwikkelde ook een app voor werknemers en een intranet die te vinden zijn in één centrale hub.

Groei van drie cijfers

Workvivo kende de laatste jaren een groei van drie cijfers en telt zowel kmo’s als internationale bedrijven, zoals Lululemon, Ryanair en Madison SquareGarden onder haar klanten.

‘Door de kracht van Workvivo’s tool te combineren met ons collaboratieplatform kunnen bedrijven hun medewerkers nog dichter bij elkaar brengen’, aldus Kelly Steckelberg, Chief Financial Officer bij Zoom. De overname zal worden afgerond in het eerste kwartaal van het fiscale jaar 2024, maar verdere details daarover zijn nog niet bekend gemaakt.