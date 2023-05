Plannen voor grote chipfabriek in India

Grote technologiebedrijven als Apple en Samsung willen de productie van elektronica in India verder uitbreiden. Dat zegt de Indiase technologieminister Rajeev Chandrasekhar. India gaat de concurrentie aan met China als belangrijke productielocatie voor technologie, en zou ook plannen hebben voor de bouw van een grote chipfabriek.

India is inmiddels al een belangrijke producent van smartphones van Apple en Samsung, maar wil ook op andere terreinen de productie gaan vergroten. Om de lokale productie van laptops, tablets en andere spullen te stimuleren trekt India twee miljard dollar uit voor bijvoorbeeld belastingvoordelen en andere financiële prikkels voor computerbedrijven als Dell en Lenovo, aldus de minister.

Chipbedrijven lokken

‘We hebben aanzienlijk succes gehad in het smartphone-segment en we zien interesse bij Apple en Samsung om dit verder uit te breiden. Nu willen we dat herhalen en daar verder op bouwen’, zei de minister.

De regering van premier Narendra Modi is ook bezig om chipbedrijven naar India te lokken. De Indiase miljardair Anil Agarwal heeft bovendien plannen om voor 19 miljard dollar zelf een grote chipfabriek in het land te bouwen.