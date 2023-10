App die parkeerbetalingen automatisch afhandelt in zee met 4411

De scale-up Parkd, die betalend parkeren automatisch afhandelt voor het wagenpark van bedrijven, is voortaan in heel België actief. Hij gaat daarvoor in zee met 4411, de marktleider voor mobiel betalen voor parkeren.

Parkd is een Antwerpse scale-up die in 2018 werd gelanceerd. Zijn platform start op basis van de gps-gegevens van de auto automatisch parkeersessies op in betalende zones en zet die ook weer stop eens de auto weer begint te rijden. De oprichters keken eerst naar Nederland, waar Parkd de voorbije vijf jaar naar eigen zeggen elk jaar de omzet kon verdubbelen.

Tijdens een opstartfase was Parkd in België al actief in Brussel, Antwerpen en Gent. Nu breidt het bedrijf zijn werkingsgebied uit naar heel het land. Daarvoor werkt Parkd samen met 4411. Die app, onderdeel van Proximus-dochter Be-mobile, biedt mobiele betalingen voor parkeren en openbaarvervoertickets aan.

Alleen bedrijven kunnen klant worden van Parkd. In België zijn onder meer 550 wagens van de stad Gent aangesloten op het systeem.