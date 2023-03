Belgische en Nederlandse scale-Ups groeien minder dan verwacht

Het vertrouwen bij Belgische en Nederlandse scale-ups is gedaald ten opzichte van vorig jaar. Tegelijk halen ze minder omzet dan verwacht, al zijn er ook obstakels van vorig jaar weggevallen.

Deloitte en investeringsmaatschappij PMV bevroegen tussen half februari en half maart in totaal 214 Belgische en 64 Nederlandse scale-ups. De meesten zijn actief in het B2B-segment. Gemiddeld tellen ze 10 tot 50 voltijdse werknemers en draaien ze een omzet van meer dan een miljoen euro per jaar.

De bevraagde bedrijven geven hun vertrouwensniveau gemiddeld een 7,9 op 10, dat is lager dan de 8,4 van vorig jaar, al nuanceert Deloitte dat er toen een vertrouwensboost was van na de coronacrisis, die lijkt nu voorbij. Ten opzichte van een jaar geleden maken drie keer meer bedrijven zich zorgen.

Minder contracten

Als grootste obstakel voor groei wijzen de schaalbedrijven naar minder of vertraagde contracten, gevolgd door het aantrekken van talent. Verder zijn cashflow, operationele uitdagingen en problemen met de toeleveringsketen de voornaamste uitdagingen. Opvallend: zalen als hoge energieprijzen, een veranderende regelgeving of duurzaamheid worden minder als belemmering gezien, zo blijkt uit de rondvraag.

Veel vertrouwen, minder omzet

Ondanks die obstakels heeft meer dan zeventig procent van de respondenten wel vertrouwen dat het haar groeitraject kan aanhouden of versnellen. Maar de eigen voorspellingen worden voorlopig wel getemperd. Zo werd vorig jaar slechts zestig procent van de verwachte groei gerealiseerd. Gemiddeld rekenden de bevraagde bedrijven op een omzetgroei van 124 procent, in praktijk kwam dat niet boven de zeventig procent.

Per sector zit daar wel wat verschil op. Zo haalden scale-ups rond sustainability een omzetgroei van gemiddeld 136 procent. Ook in de elektronicasector was dat vrij hoog met 89 procent. Bedrijven in sustainability verwachten ook de hoogste omzetgroei voor komend jaar: 289 procent. Qua verwachting doet enkel ‘mobility’ als sector het beter, daar rekent men op 342 procent meer omzet dit jaar.