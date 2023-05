Belgische IoT-specialist Sensolus breidt uit naar Amerika

Het Gentse Sensolus, gespecialiseerd in industriële IoT-trackingoplossingen, gaat in Atlanta zijn eerste Amerikaanse kantoor openen. De scale-up wil zijn model in Noord-Amerika lanceren via een lokaal team van medewerkers en partners.

Het IoT-technologiebedrijf trackt in Europa intussen meer dan 200.000 industriële activa (van voertuigen tot tal van toestellen) bij meer dan 200 klanten, waaronder industriereuzen als Airbus, Suez en Atlas Copco en TCR. De trackingoplossing van Sensolus is bedoeld om bedrijven waardevolle inzichten te bieden binnen hun productieketen en logistieke processen.

Atlanta Tech Village.

De nieuwe vestiging van het bedrijf komt in Atlanta, in de staat Georgia, wat een belangrijk Amerikaans centrum is voor logistiek en maakindustrie. Sensolus zal er zijn intrek nemen in het technologiecentrum Atlanta Tech Village.

‘We zien dat de Amerikaanse markt voor dezelfde uitdagingen staat als de Europese’, zegt Kristoff Van Rattinghe, CEO en medeoprichter van Sensolus. ‘Net zoals we verschillende grote Europese industriële groepen hebben geholpen bij de digitalisering van hun supply chain-activiteiten, verwachten we dat onze oplossing dezelfde impact kan hebben in sommige van deze industrieën in Noord-Amerika.’

Met de opkomst van low-power cellular networks in de VS ziet de CEO bovendien mogelijkheden om de technologie van het bedrijf op grotere schaal in te zetten.