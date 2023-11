Corporify haalt 2,5 miljoen euro op voor internationale groei

De Gentse legaltech scale-up vergroot zijn kapitaal. Daarmee wil Corporify z’n software voor legal entity management in meer landen aanbieden.

Het bedrijf haalt 2.450.000 euro op bij haar eigen management en niet nader genoemde private investeerders. Daarmee wil het extra mensen aannemen, mikkend op verdere internationale groei.

Corporify bestaat sinds 2017 en werd opgericht door Maarten Poulussen, Olivier Van Borsel en Andy Kellens. Het bedrijf legt zich toe op legal entity management en corporate housekeeping.

Het bedrijf ontstond als een digitaal alternatief voor papieren aandeelhoudersregisters, maar speelt intussen ook in op de trend van toenemende rapporteringsverplichtingen bij grote bedrijven. Vandaag is het bedrijf actief in tien landen met een hondertal klanten. onder meer Baloise, SD Worx, Engie en Sioen zijn klant.