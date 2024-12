Ringmaker Oura tankt 200 miljoen dollar

Oura haalt 200 miljoen dollar op. Daarmee is het bedrijf nu meer dan 5,2 miljard waard.

Oura, het Finse bedrijf dat u vooral kent van de ‘smart ring’, heeft in een Serie D kapitaalsronde nog eens 200 miljoen dollar opgehaald. Het bedrijf wordt daarmee gewaardeerd op meer dan vijf miljard dollar. In deze nieuwe ronde investeerden onder meer Fidelity Management en Dexcom, een maker van toestellen om glucoseniveaus te meten in het bloed. Die Dexcom sloot vorige maand al een samenwerkingsovereenkomst met Oura.

Met het extra geld wil de ringmaker zijn productportfolio uitbreiden en investeren in onderzoek. Oura hoopt met het geld ook andere bedrijven over te nemen, zo zegt het in een mededeling.

Oura, dat sinds 2013 bestaat, maakt slimme ringen. De toestellen werken gelijkaardig aan een fitness tracker, met een focus op fitness, gezondheid en je slaapritme. Zo’n 2,5 miljoen van die slimme ringen zijn ondertussen al over de toonbank gegaan en het bedrijf wist het voorbije jaar zijn klantenbestand en inkomsten te verdubbelen.