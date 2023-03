Telloport haalt 1,25 miljoen vers kapitaal op

Distributie-scale-up Telloport haalt 1,25 miljoen euro op bij de Limburgse Investeringsmaatschappij LRM en enkele business angels. Het bedrijf wil daarmee zijn slimme distribtienet verder uitbouwen.

Telloport maakt oplossingen voor het contactloos uitwisselen van goederen voor B2B-klanten. Het distriSPOT systeem bestaat uit slimme locaties, zoals containers, bestelwagens, gebouwen of automaten, of zelfs fietsoplaadpunten. Door die te verbinden met het netwerk en te voorzien van zijn software, wil Telloport die locaties kunnen inzetten als logistiek punt. Zo moeten bedrijven makkelijker goederen en materialen kunnen afleveren, ophalen of opslaan.

De Belgische scale-up werd in 2017 opgericht en is gevestigd op de Corda Campus. Met het geld van deze kapitaalronde wil oprichter Hans De Raeve de uitbouw van distroSPOT versnellen en onder meer extra medewerkers aannemen. Het bedrijf wil van 4 naar 9 voltijdse medewerkers gaan. ‘Deze kapitaalverhoging geeft niet alleen extra vertrouwen, maar zorgt ook voor een versnelling van ons groeiproces’, zegt De Raeve in een persbericht.