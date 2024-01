Securitybedrijf Secutec haalt geld op bij Indufin

Met het extra kapitaal hoopt Secutec om het bedrijf verder internationaal uit te bouwen.

De investeringsmaatschappij komt aan boord als ‘strategische investeerder’, zo meldt Secutec in een persbericht. Hoeveel geld Indufin investeert, wordt niet meegedeeld. Huidige aandeelhouders Geert Baudewijns (CEO) en Bart De Maeyer behouden samen wel de meerderheid van de aandelen van Secutec.

De Belgische securityfirma levert onder meer cyber threat intelligence en monitoringdiensten voor het dark web, maar werkt de laatste tijd ook aan eigen securityproducten. Daarmee wil CEO Geert Baudewijns een belangrijke rol spelen op het Europese cybersecuritylandschap, zo meldt hij in een persbericht: ‘Het potentieel is er, dat ondervinden we vandaag al met onze partners.’

Zijn bedrijf realiseerde vorig jaar een omzet van ruim 20 miljoen euro. Secutec stelt in Aartselaar 85 interne experts te werk en heeft vestigingen in Nederland en Oostenrijk.