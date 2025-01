Silta komt in handen van Conscia

Netwerkspecialist Silta is overgenomen door het Nederlandse Consia. Het gaat per direct verder als Conscia België.

Silta is een middelgrote speler in België, gespecialiseerd in geavanceerde netwerkinfrastructuur, cloudtechnologie en managed security-diensten en producten. Het werd in 1976 in Antwerpen opgericht als Ferranti Computer Systems, en groeide uit tot een partner van onder andere Cisco, Microsoft, Dell EMC en Veeam.

Daarmee sluit het opgebouwde portfolio aan diensten en producten van Silta goed aan op dat van Conscia, dat al langer naar België wilde uitbreiden, zegt Marcel Cappetti, algemeen directeur Conscia Nederland. ‘We hebben daarvoor lang gezocht naar de juiste partner, die niet alleen complementair is aan onze dienstverlening, maar die ook flexibel kan inspelen op veranderende wensen uit de markt. Die match vonden we met Silta.’

Silta gaat nu verder als Conscia België. Alle medewerkers blijven behouden en zullen samenwerken met hun Nederlandse collega’s bij de uitwisseling van kennis en ondersteuning van klanten. De huidige directeuren van Silta, Gunter Van de Cauter en Ronnie Dibbaut blijven aan het hoofd staan. Zij zullen beiden onderdeel gaan uitmaken van het managementteam van de nieuw opgerichte Benelux-organisatie van Conscia.