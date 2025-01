Simon Paris wordt nieuwe CEO Unit4

Na zes jaar aan het hoofd van cloud-specialist Unit4 geeft Mike Ettling de fakkel door. Simon Paris wordt de nieuwe CEO van het bedrijf.

Ettling stond zes jaar lang aan het roer van Unit4 en leidde het in zijn transitie naar een SaaS-bedrijf, gespecialiseerd in cloudgebaseerde enterprise resource planning (ERP)-software. Paris heeft meer dan 25 jaar ervaring in de technologie-industrie, en bekleedde onder andere leidinggevende posities bij Infor en SAP. Hij was voorheen CEO van Finastra, een wereldwijde leverancier van financiële diensten en software.

‘De afgelopen jaren hebben we Unit4 gevestigd als wereldwijd leider in SaaS ERP-oplossingen voor dienstverleners. Simon bezit alle kwaliteiten die nodig zijn om dit succes uit te bouwen en toe te werken naar de realisatie van onze ambitieuze doelstelling: een omzet van 1 miljard euro behalen’, zegt Ettling.