SpaceX probeert hoorzittingen ex-medewerkers te verhinderen

Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft klacht ingediend tegen de Amerikaanse arbeidsinspectie, de NLRB. Zo hoopt het bedrijf te verhinderen dat ex-medewerkers worden gehoord die claimen dat ze ontslagen werden vanwege kritiek op hun baas Elon Musk.

Volgens SpaceX is de aanpak van de NLRB (National Labour Relations Board, nvdr) ongrondwettelijk en schendt de procedure met hoorzittingen van de NLRB het recht van het bedrijf op een proces met een jury, zo blijkt uit een kopie van de klacht die is ingediend bij een federale rechtbank in Texas. De klacht weerlegt niet dat de medewerkers ontslagen werden omdat ze hun collega’s hadden gevraagd om een brief te ondertekenen waarin het gedrag van Musk op sociale media wordt bekritiseerd. Ze hadden in 2022 via het interne communicatieplatform van SpaceX de brief, waarin ze hun baas onder meer “seksistische” commentaren aanwrijven, verstuurd naar duizenden collega’s.

De ontslagen werknemers trokken naar de NLRB, dat oren heeft naar hun klacht. Het onafhankelijke federale agentschap, dat moet waken over het respect voor de arbeidsrechten, wil hoorzittingen organiseren op 5 maart. Met de procedure tegen de NLRB wil SpaceX deze zaak blokkeren. Onlangs gebruikte SpaceX een gelijkaardige tactiek om een zaak van het ministerie van Justitie te blokkeren. Die viseert het bedrijf omdat het zou weigeren om vluchtelingen aan te nemen.