Belgische automatisatiestart-up Hyperfox tankt 680.000 euro  

Hyperfox, een start-up die werkt op de hyperautomatisering van digitale flows, haalt bij een nieuwe investeringsronde 680.000 euro op. Daarmee wil het bedrijf zijn platform uitbouwen.

Hyperfox doet aan ‘hyperautomatisatie’, specifiek rond het bestellen van b2b-producten. Bedoeling is om zakelijke webshops grotendeels overbodig te maken, zegt CEO en co-founder Tom Devos in een persbericht: ‘Producenten, distributeurs en groothandels werken met professionele klanten, die elk een specifiek contract omtrent productengamma en prijzenpolitiek hanteren. Om dat te vertalen naar een digitaal bestelplatform bovenop het bestaande ERP-systeem is men snel honderdduizenden euro’s kwijt aan maatwerk. Zo kwamen we op het idee van Hyperfox.’

Zijn start-up, die Devos oprichtte samen met seriële ondernemer Bert Baeck (van onder meer Trendminer), zet een laag bovenop de ERP-software die toelaat om onder meer via kunstmatige intelligentie en chatbots de processen tussen een bedrijf en zijn b2b-klanten te automatiseren. ‘Zo maken we het volledige bestelproces significant eenvoudiger én correcter. Manuele bestellingen via telefoon of mail worden dus overbodig,’ aldus nog Devos.

De Limburgse start-up wil dat platform nu verder uitbouwen, en krijgt daarvoor geld van de Limburgse investeringsmaatschappij LRM, en van individuele investeerders en teamleden. Het bedrijf heeft een kantoor op de Corda INCubator in Hasselt.