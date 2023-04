Belgische start-up Whale haalt 2,5 miljoen euro op

Het trainingsplatform wil met het geld zijn oplossingen verder vermarkten.

Kennisdelingsplatform Whale haalt bij de 2,5 miljoen euro extra kapitaal bij bestaande investeerders Volta Ventures en Peak. Whale maakt een SaaS-platform voor het ‘onboarden’ van nieuwe medewerkers. Bedoeling is om de chaos aan te pakken die vaak gepaard gaat met het opschalen van een bedrijf. Documentatie en belangrijke kennis zit, zeker bij kleinere bedrijven, vaak bij de oprichters en enkele vroege werknemers, maar kan verloren gaan wanneer dat bedrijf sterk uitbreidt.

Whale werd in 2018 opgericht en richt zich vooral op kmo’s met veel kenniswerkers. De start-up groeide het voorbije jaren telkens met 280% en is ondertussen actief in zowel Europa als de VS. Het bedrijf haalde sinds zijn oprichting meer dan een miljoen op aan investeringen, onder meer via VLAIO en de huidige investeerders, Volta Ventures en Peak Capital. Met het extra kapitaal van deze ronde wil Whale nu verder innoveren en uitbreiden, onder meer via AI-integratie. ‘Met de investering kunnen we ons team opschalen en onze product roadmap voor KMO’s en ondernemers verder uitbouwen’, zegt Gary Vanbutsele, CEO en medeoprichter van Whale in een persbericht.