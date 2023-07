Belgische TheGreenShot neemt Franse start-up over

Het Belgische ‘greentechbedrijf’, dat de koolstofimpact van filmopnames berekent, haalt met Ooviiz een planningsstart-up in huis.

TheGreenShot is ‘green tech’, een bedrijf dat onder meer de ‘carbon footprint’ van filmopnames wil beperken. Het controleert budgetten voor filmopnames en berekent daarbij ook de koolstofimpact van elke opname in real time. Een dag filmopnames zou gemiddeld namelijk zo’n 3,3 ton aan CO2 genereren, aldus TheGreenShot in een persbericht. Dat bedrijf koopt nu de Franse start-up Ooviiz, dat producenten helpt bij het plannen van personeel en materiële middelen.

Samen moeten de bedrijfjes voor geïntegreerde planning zorgen. ‘Naast het beheren van filmuitgaven in realtime en het genereren van carbon footprints, die steeds essentiëler worden voor het verkrijgen van financiering, omvatten onze diensten nu ook het plannen en beheren van productieteams en apparatuur. Ooviiz geeft ons toegang tot belangrijke spelers in de sector, aangezien zijn klanten mediabedrijven zijn zoals France Télévisions en M6, audiovisuele productiebedrijven zoals Emotion en Blive, en organisatoren van events zoals Le Château de Versailles Spectacles,’ zegt Véronique Pevtschin, CEO van TheGreenShot.

TheGreenShot bestaat twee jaar en heeft 22 mensen in dienst, waarvan 7 in Frankrijk. Na de overname wordt Nathalie Idiart, oprichter en CEO van Ooviiz commercieel directeur bij TheGreenShot.