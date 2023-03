BlooLock haalt 2,2 miljoen euro op

LRM investeert opnieuw in de Hasseltse start-up voor indoorpositionering. Daarmee wil het bedrijf haar digitale co–piloot ook internationaal op de kaart zetten.

BlooLock wil met haar oplossingen onder meer fouten en ongevallen voorkomen. Met AI en camera’s wordt de exacte positie en snelheid bepaald en worden andere hindernissen in binnenruimtes gedetecteerd.

Dat komt samen in een soort digitale co-piloot voor onder meer heftrucks. Het bedrijf focuste de afgelopen jaren vooral op de zorgsector en logistiek. Met de nieuwe kapitaalronde wordt er vooral voor die laatste sector gekozen.

De 2,2 miljoen euro is afkomstig van LRM en van privé-investeerder Brahim Boulbahaiem. LRM investeerde in 2019 al eens twee miljoen euro in het bedrijf.

‘Als investeerder van het eerste uur geloven we sterk in de oplossing die BlooLoc aanbiedt. De mogelijkheden voor de digitale co-pilot zijn groot. Deze maakt heftrucks vandaag niet alleen slimmer en hierdoor veiliger, maar in een volgende fase zien we ook mogelijkheden om de heftruck autonoom meer taken te laten uitvoeren.’ Aldus Tom Vanham, algemeen directeur van LRM.